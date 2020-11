CISLAGO – Porta il nome di Don Luigi Monza l’assegno-premio dedicato ai migliori studenti delle classi superiori, che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno conseguito l’esame di maturità.

La graduatoria, però, non darà priorità solo alla valutazione di maturità, che non deve essere inferiore ai 90/100, ma anche al valore Isee più basso, proseguendo a sorteggio solo se dovessero presentarsi due valori Isee identici.

Invitati a proporre la domanda sono tutti i cittadini residenti nel comune di Cislago almeno dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, allegando, oltre ad una certificazione Isee valida, anche una domanda di partecipazione in carta libera in cui viene dichiarato nome, cognome, codice fiscale, data di nascita,

indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, scuola e classe frequentata durante l’anno scolastico 2019/2020.

Necessaria anche una autocertificazione riportante il voto di maturità, che sarà poi verificato dagli uffici comunali stessi.

La documentazione dovrà essere presentata entro il 5 dicembre, per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] o per posta all’indirizzo Comune di Cislago, Piazza Toti, 1 – 21040 Cislago (Va).

I due studenti premiati verranno comunicati entro il 31 dicembre: il primo posto riceverà un assegno dal valore di 850 euro lordi; il secondo 550 euro lordi.

(fot d’archivio)

10112020