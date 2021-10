x

SARONNO – Un solo incendio al deposito rifiuti dell’ex Snia di Varedo evidentemente non bastava. Apprendiamo dalla stampa locale, che poche ore fa la grande pattuniera ha preso nuovamente fuoco. Solito standard fuoco e fumo maleodorante, forse anche pericoloso, che si propaga, ovviamente ad allertare i vigili del fuoco non sono stati dei sistemi di allarme, o del personale specializzato lasciato a monitorare il sito, ma dei comuni cittadini evitando così che si scatenasse un nuovo spaventoso rogo”. Così, in una nota, la sezione saronnese del Partito democratico.

Proseguono dal Pd:

ad andare a fuoco sono i resti degli stessi rifiuti che il 25 settembre hanno alimentato il primo rogo . In quei capannoni c’erano stoccati la bellezza di 2.000 tonnellate di rifiuti in attesa di smaltimento. E’ per lo meno surreale, visto l’incendio che si era creata pochi giorni fa, che nello stesso luogo e con gli stessi rifiuti si ripresenti oggi la stessa situazione di pericolo. Evidentemente da parte di Regione Lombardia controlli e prevenzione sono troppo carenti, chissa’ se aspettiamo un terzo rogo, o se si pensa di prendere prima seri provvedimenti?

08102021