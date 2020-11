LIMBIATE / CESANO MADERNO / BARLASSINA – Sono oltre cento (+102) i nuovi casi di contagio da coronavirus che si sono registrati oggi fra Limbiate (+54) e Cesano Maderno (+48), i due principali centri delle Groane. Cresce anche Barlassina (+13), dove si registra una delle peggiori percentuali fra numero di abitanti e persone contagiate.

Ecco quadro della situazione oggi, tra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 1.762 (1.708)

Cesano Maderno 1.545 (1.497)

Barlassina 292 (279)

Monza 4.697 (4.581)

Desio 1.735 (1.695)

Seregno 1.742 (1.678)

Lissone 1.783 (1.747)

Brugherio 1.351 (1.326)

Giussano 1.090 (1.060)

Sul territorio lombardo i tamponi effettuati oggi sono 35.550, i nuovi positivi 8.129. Il rapporto è pari al 22,8 per cento. I guariti/dimessi sono 2.961. Pesante il numero dei decessi oggi in Lombardia, sono stati +158; i ricoverati in ospedale sono stati +302, oltre a +16 in terapia intensiva.

Altra giornata nera, quella di sabato, per i nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto, +1341 casi registrati in ventiquattro ore, numeri sempre da record. In Brianza sono +936 e +726 nel Comasco.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14112020