La limbiatese Giorgia Rizza eliminata da All Together Now

LIMBIATE – E’ stato senza dubbio un palcoscenico importante quello di All Together Now per la giovane limbiatese Giorgia Rizza, ammessa tra i concorrenti ufficiali del talent targato Canale5 ed eliminata alla seconda puntata.

Il sogno di Giorgia, appena 19enne, di arrivare in fondo alla gara canora condotta da Michelle Hunziker si è infranto lo scorso 11 novembre, quando le sue due performance non hanno convinto “il muro umano”, ovvero la giuria popolare, e i quattro giudici vip di questa edizione (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo). Sul palco, per la prima manche, la cantante limbiatese, attiva con un personale canale youtube dove posta le sue cover, ha portato Comunque Andare di Alessandra Amoroso e l’esibizione le è valsa l’ultimo posto della sua batteria. Allo spareggio contro il napoletano Domenico Iervolino, Giorgia ha cantato Tutta Colpa Mia di Elodie, ma non ha convinto il pubblico, che ha decretato la sua eliminazione.

Non sarà certamente questa sconfitta ad allontanare dalla musica la giovanissima limbiatese, vista la dedizione che la ragazza, diplomatasi la scorsa estate, da sempre dimostra nei confronti della sua più grande passione, che intende trasformare in un lavoro, quello della cantante professionista.

14112020