SARONNO – “Devo dire che il sistema sanitario nel mio caso ha funzionato alla perfezione sono stata subito seguita ed assistita”. Sono le parole dell’ex assessore Maria Elena Pellicciotta che nelle ultime ore è risultata positiva al Covid.

“Non è una situazione semplice da gestire a livello familiare ma abbiamo rispettato tutte le norme usando anche un pizzico di senso di responsabilità”. La famiglia dell’ex assessore ha iniziato con alcuni sintomi da parte del marito: “Ho subito tenuto a casa mia figlia da scuola per evitare che potesse contagiare i compagni. Devo dire che comunque con la didattica a distanza funziona e le lezioni si sussuogono. La scuola si è ben organizzata”.

Ma come è andata la gestione del tampone? “Ho avvisato il mio medico e in paio di giorni ho avuto l’appuntamento a Malpensa Fiere. Ho fatto un pochino di fila lì ma devo anche dire che i volontari e il personale che gestiscono il servizio che sono davvero gentilissimi. Lavorano in una situazione difficile in mezzo alle auto e ovviamente tutti coperti dai dispositivi di protezione. E’ tutto molto organizzato e si vede il grande lavoro e il grande impegno del personale e dei volontari.

Quindi sono arrivati gli esiti: “Il risultato è arrivato in un paio di giorni e subito il mio medico di famiglia si è attivata per la cura e per monitorare i sintomi. Io al momento mi sento abbastanza bene come essere alle prese con influenza più forte. Sono a casa e ovviamente seguo scrupolosamente tutte le indicazioni. Spero che il decorso sia rapido e positivo ho visto il caso di mio marito che in una decina di giorni è migliorato”.