ORIGGIO – Alcune persone hanno informato la famiglia Ambrosini di voler contribuire a un ricordo di Domenico Ambrosini (consigliere comunale scomparso sabato dopo un ricovero per covid) che non si esaurisca in pochi giorni ma duri nel tempo.

La famiglia ha chiesto ad Hesperia di occuparsi di questa incombenza, che sarà, in sostanza, una raccolta di fondi destinati ad un atto in memoria di uno degli uomini più noti del paese. Hesperia, sentito il parere dell’Amministrazione comunale, si è resa disponibile ed ha proposto di acquistare e mettere a dimora un albero, quale simbolo dell’impegno a favore della natura che è stato una costante nell’attività civile di Domenico Ambrosini.

Chi vorrà, potrà effettuare una donazione effettuando un bonifico a favore di: Associazione Culturale Hesperia, IBAN IT58Y 03069 09606 1000000 79983, con causale “per Domenico”. I fondi raccolti saranno gestiti in stretto contatto con la famiglia. Gli importi eventualmente in eccesso all’acquisto dell’albero saranno donati ad un ente di impegno sociale scelto dalla famiglia.

L’intera operazione, esclusi i nominativi dei donatori, sarà resa pubblica in dettaglio.

18112020