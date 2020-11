GERENZANO – Simpatica iniziativa al Villaggio amico, la residenza per anziani di via Stazione a Gerenzano: ci sono andati i volontari dell’Ave, la sempre attivissima Associazione verde età di Rovello Porro per preparare una gustosa castagnata. “Castagnata al Villaggio amico per la gioia dei nonni e nostra. Tutto si è svolto in totale sicurezza per noi e per gli ospiti. Siamo stati testimoni della grande professionalità e amore del personale del Villaggio amico verso i loro ospiti”, così i volontari riferiscono dell’iniziativa che si è tenuta questo fine settimana.

Villaggio amico è una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) ma anche un centro polifunzionale che offre un ventaglio di servizi adatti a ogni fase della vita, dall’infanzia fino alla terza età. Si avvale delle più moderne e innovative terapie e tecnologie per l’assistenza e cura degli anziani, supporto educativo e formativo per persone diversamente abili, pazienti malati di Alzheimer, riabilitazione e assistenza a domicilio.

