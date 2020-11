SARONNO / TRADATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Calano ovunque nel Varesotto i dati dei nuovi contagi, drastica riduzione anche nei centri principali, da Saronno a Tradate, da Busto Arsizio a Gallarate e Varese.

Ecco il quadro:

Saronno: 1.922 (1.901)

Tradate: 862 (860)

Varese: 3.166 (3.139)

Busto Arsizio 3.735 (3.702)

Gallarate 2.399 (2.380)

Laveno Mombello 501 (495)

Malnate 899 (895)

Coquio Trevisago 301 (300)

Somma Lombardo 704 (697)

Vedano Olona 406

Dei 5.000 contagi rinvenuti oggi sul territorio lombardo, la maggior parte sono ancora una volta concentrati nel Milanese: 2.208 casi riscontrati nella provincia, di cui 825 nella città di Milano. La provincia di Monza-Brianza vede il secondo dato più alto: più di ottocento casi. Netto calo per il Varesotto rispetto a ieri – oggi 326 casi, ieri la provincia ha sfiorato i 2.000.

In Lombardia tamponi effettuati sono 29.800 e 5.094 i nuovi positivi (17%). I guariti/dimessi sono 3.208.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il centro di Saronno)

22112020