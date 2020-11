SARONNO / CERIANO LAGHETTO – La terza maglia? La Frazione calcistica Dal Pozzo la fa scegliere ai propri soci-tifosi. L’associazione sportiva si sostiene con le quote di adesione al sodalizio dei propri supporter ed in una ottica di coinvolgendo dei soci-tifosi viene questa iniziativa.

Dopo una lunghissima gestazione siamo finalmente entusiasti nell’annunciarvi il primo sondaggio riservato ai soci Dal Pozzo. Si tratta del sondaggio per scegliere insieme quella che sarà la terza maglia per le prossime stagioni, dunque una scelta ardua e importante.

Sul nostro sito, dopo esservi connessi con le credenziali riservate ai soci (per diventare soci ci mettete 5 minuti seguendo le istruzioni che trovate qui: https://fcdalpozzo.com/registrati/), potrete accedere alla pagina del sondaggio dove troverete tre possibili divise (create da Rage Sport), cliccate sulla vostra preferita e attendete qualche giorno il completamento della votazione. La votazione riguarda tre ipotesi di divisa, i dettagli (la scritta dietro il colletto, il teschio o il veliero in opaco etc) verranno rivisti una volta decisa la divisa da sviluppare.

Si potrà votare sino a venerdì 27 novembre alle 23.59.

Non appena avremo finito il sondaggio si aprirà la campagna di prevendita della sola maglietta vincitrice, metteremo in vendita un numero limitato di maglie (35), sarà quindi essenziale acquistare la propria (indicando anche la taglia e il numero) tra sabato 28 novembre e venerdì 4 dicembre, il costo sarà di 40 euro. Le modalità di acquisto saranno anche in questo caso attraverso il nostro sito.

24112020