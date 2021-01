CARONNO PERTUSELLA – Primi bilanci per l’incendio che la scorsa notte ha svegliato di soprassalto tanti caronnesi, quando alle 4.30 in corso della Vittoria sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri. Il tutto per l’incendio sviluppatosi in un appartamento disabitato situato proprio sopra al famoso ristorante “Da Piero” nella zona centrale del paese.

Buone notizie per gli estimatori della cucina di Piero, famoso per il pesce e che stamane hanno visto la porta aperta e davanti il nastro bianco e rosso: l’incendio non ha intaccato il ristorante, si è trattato di fare uscire l’acqua scesa dal piano superiore. Mentre nell’alloggio – che era disabitato – i danni sono stati ingenti, si sono annerite le pareti e sono bruciati gli arredi. Non è stato comunque necessario revocare l’agibilità al complesso di corte del quale la casa fa parte, e dove sono tornati tutti i residenti, 10 famiglie che nella immediatezza erano state evacuate. Stanno bene i due bimbi, di 1 ed 11 anni, che per avere inalato del fumo durante la notte erano stati portati per accertamenti all’ospedale “Niguarda” di Milano.

(foto: alcune immagini dell’intervento notturno dei vigili del fuoco in corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

26012021