VARESE – Oggi scendono i nuovi casi di coronavirus “scoperti” in Lombardia, nel Varesotto sono +57, nel Comasco +110 ed in Brianza +112.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 313 di cui 127 a Milano città;

Bergamo: 83;

Brescia: 362;

Como: 110;

Cremona: 52;

Lecco: 75;

Lodi: 29;

Mantova: 101;

Monza e Brianza: 112;

Pavia: 83;

Sondrio: 32;

Varese: 57.

In Lombardia a fronte di 24.494 tamponi effettuati, sono 1.438 i nuovi positivi (5.8 per cento, ieri era il 4.6 per cento). I guariti e dimessi sono 478. I decessi oggi in Lombardia sono stati +24 (ieri erano stati +55).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: vaccini anti-covid della Pfizer; è quello distribuito in questi giorni negli ospedali della zona)

31012021