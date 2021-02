Coronavirus a Gerenzano, migliora la situazione

GERENZANO – Superato gli ottocento cittadini contagiati, il conto della pandemia da coronavirus a Gerenzano: l’ultimo dato disponibile, fornito da Ats all’Amministrazione comunale, infatti fa riferimento a 805 persone che nel corso del tempo hanno contratto il virus, che una lieve crescita che ha riguardato gli ultimi giorni, +1 rispetto a fine gennaio. Gli attualmente positivi sono 29 (-2 da fine gennaio) mentre dall’inizio della pandemia i deceduti in paese sono stati 29. I guariti sono stati sinora complessivamente 747.

Anche a Gerenzano, dunque, si assiste ad un forte rallentamento della diffusione del virus.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: una veduta del centro di Gerenzano)

