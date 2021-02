VENEGONO SUPERIORE – Mobilitazione dei vigili del fuoco questo pomeriggio per un incendio avvenuto a Venegono Superiore.

L’allarme è scattato alle 16 in via Moncenisio. Per cause in fase di accertamento la copertura di un abitazione di due piani è stata interessata da un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Tradate, Busto Arsizio e dal comando provinciale di Varese. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. A seguire i sopralluoghi per verificare che non vi fosse ulteriormente pericolo e per provare a ricostruire l’accaduto ed approfondire le cause di quanto successo. Al riguardo sono in corso le valutazioni dei tecnici dei pompieri.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che a loro volta hanno avviato gli accertamenti del caso. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio nessuno si è fatto del male e nessuno è rimasto intossicato a causa del fumo. Da quantificare con precisione l’entità dei danni.

(foto: alcune fasi delle operazioni di spegnimento delle fiamme)

03022021