VARESE – Vigili del fuoco in azione ieri notte alle 23:00 a Varese in via Francesco Tamagno. A richiedere l’intervento dei pompieri alcuni passanti che hanno visto del fumo uscire da un garage.

Arrivato sul posto con diversi messi, un’autopompa, un autobotte e un’autoscala, i pompieri hanno trovato un auto in fiamme. I vigili hanno spento l’incendio prima che le fiamme potessero propagarsi e provocare danni alla struttura. Con le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno provveduto ad avviare gli accertamenti per cercare di risalire alle cause. Fortunatamente non si sono registrati conseguenze per il box al di là dei problemi provocati dal fumo.

