NOVA MILANESE – La scorsa notte i militari della stazione di Nova Milanese hanno arrestato un pregiudicato 30enne di nazionalità italiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre si trovava per strada, in pieno lockdown. Una volta bloccato dai militari, il 30enne è stato perquisito e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata a Nova Milanese, nella sua abitazione di residenza, ha permesso di rinvenire 6 grammi circa di hashish, 2,4 grammi di cocaina e 210 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Inoltre, dalle ulteriori verifiche fatte dai militari, l’uomo è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza, subito revocato dall’Inps a seguito dell’immediata segnalazione da parte dei carabinieri.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Tribunale di Monza ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

(foto archivio una pattuglia dei carabinieri)

03022021