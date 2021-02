MILANO – A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi positivi (6,4%).

Buone notizie per quanto riguarda le terapie intensive, dove scendono di tre unità i ricoverati, ma viene registrato un +10 tra le subintensive.

Anche oggi, in Lombardia quasi 50 decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 39.003 (di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici) totale complessivo: 5.815.964

– i nuovi casi positivi: 2.504 (di cui 84 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 470.500 (+1.152), di cui 3.225 dimessi e 467.275 guariti

– in terapia intensiva: 359 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.549 (+10)

– i decessi, totale complessivo: 27.345 (+46)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.



(in foto: l’assessore al Welfare Letizia Moratti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Guido Bertolaso)

05022021