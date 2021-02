ORIGGIO – Sono stati alcuni passanti intorno all’una a dare l’allarme per l’incidente scoppiato nel parcheggio di via Piantanida.

La centrale unica delle emergenze ha inviato sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna a Saronno. A bruciare un furgoncino bianco. Malgrado il rapido intervento dei pompieri il mezzo è stato divorato dalle fiamme in tutta la parte anteriore. Quando i vigili del fuoco hanno completamente domato le fiamme era visibile uno scheletro annerito al posto del cofano.

Presente anche una pattuglia della compagnia dei carabinieri di Saronno. I militari sono risaliti al proprietario del mezzo e con i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti necessari per risalire alla causa dell’incendio che sarà chiarita dalle indagini grazie agli elementi raccolti sul posto. Tutto si è concluso rapidamente in poco meno di un’ora e mezza i mezzi, sia dei pompieri sia dei carabinieri, hanno lasciato il parcheggio di via Piantanida.

