SARONNO – “A seguito dell’ordinanza firmata ieri dal Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che prevede nuove restrizioni sul territorio regionale ed in particolare l’inserimento in zona rossa dell’area Pescara–Chieti, si comunica che il raduno della Nazionale Softball, previsto nella città adriatica dal 18 al 21 febbraio, è stato cancellato”. Lo comunica la Fibs, Federazione italiana baseball e softball.

Per il raduno, in vista degli Europei di giugno e delle Olimpiadi estive di Tokyo, l’allenatore Enrico Obletter aveva convocato molte giocatrici dei club della zona. In particolare le saronnesi dell’Inox Team, Valeria Bettinsoli, Veronica Comar, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini, Alessandra Rotondo e Priscilla Brandi (quest’ultima appena passata da Pianoro al Saronno); e le caronnesi Carlotta Salis e Melany Sheldon. E quindi ben 9 atlete sul totale di 22. Il raduno verrò riconvocato prossimamente, da valutare in quale location.

(foto archivio: Alice Nicolini dell’Inox Team Saronno, in una azione di gioco nell’ultima stagione)

12022021