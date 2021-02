SARONNO – Dopo la ripresa degli allenamenti di qualche giorno fa, il comitato regionale lombardo della Federbasket ha ufficializzato anche i nuovi gironi per l’avvio del campionato di Serie C Gold, il primo campionato regionale.

I raggruppamenti sono stati pubblicati nella giornata di martedì e, anche se ancora non sono stati definiti i calendari, sembra che il torneo 2021 possa partire il fine settimana del 6 e 7 marzo, di fatto l’ultima data utile concessa dal campionato compresso causa covid. L’Az Robur Basket Saronno è stata inserita nel girone C, insieme alle altre varesine Gazzada, Valceresio, Accademy Varese e Gallarate, alle milanesi Legnano Knights e Milano3 ed alla lomellina Mortara. In tutto le squadre del campionato di CGold, divise in tre gironi, sono 23; le migliori 16 si scontreranno nei playoff che sanciranno le promozioni in Serie B, campionato nazionale. Per la squadra di coach Tato Grassi l’obbiettivo è come sempre quello di qualificarsi per gli spareggi promozione.

(in foto il roster dell’Az Robur Basket Saronno)

17022021