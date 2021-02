SARONNO – BUSTO ARSIZIO – GALLARATE – L’Asst Valle Olona ha iniziato ieri a vaccinare i cittadini over 80. Nei tre ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno le vaccinazioni sono state complessivamente 570, effettuate dalle 8 alle 14.

Oggi si replica con numeri analoghi: altre 570 vaccinazioni.Settimana prossima sono in programmazione circa 2 mila vaccinazioni.

Il direttore sociosanitario dell’Asst Valle Olona, Marino Dell’Acqua ricorda: “Invitiamo caldamente donne e uomini ultraottantenni a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Oltre al sito di Regione Lombardia è possibile recuperare sul sito aziendale della nostra Asst una pagina dedicata, dove reperire tutte le informazioni: https://www.asst-valleolona.it/campagna-vaccinazione-anti-covid-19-partiamo-dagli-over-80/.”

“Ricordo inoltre che per rendere più rapida la procedura di vaccinazione è bene arrivare in ospedale con la scheda anamnestica e il consenso informato già compilati a casa. Vi chiediamo anche il rispetto dell’orario indicato nella convocazione, in modo di evitare assembramenti all’interno del punto vaccinale: saremo in grado di offrire a tutti la vaccinazione. Ringrazio i cittadini che vorranno usufruire del nostro servizio, aiutandoci così a costruire una comunità libera dal Covid-19”.