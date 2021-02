MILANO – Scende il numero complessivo dei nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia, oggi sono 2.514 (ieri 3.019), ma è di gran lunga il dato più alto d’Italia, al secondo posto l’Emilia Romagna con 1.852 e terza la Campania con un totale di 1.658 nuovi casi positivi al coronavirus.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 33.148 (ieri erano stati 44.012).

– i nuovi casi positivi: 2.514 (ieri 3.019).

– in terapia intensiva: 386 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.741 (+19)

– i decessi: 50 (ieri 37)

