SARONNO – Assente il sindaco Augusto Airoldi è stata la delegazione del Pd formata dal neosegretario Rino Cataneo coi consiglieri Giuseppe Calderazzo e Mauro Rotondi ed Egidio Mapelli membro del direttivo a portare l’attenzione e la vicinanza della maggioranza che guida la città al presidio organizzato ieri mattina in piazzale Borella da associazioni di cittadini con l’adesione del personale del presidio.

Interventi, cartelli ed una catena umana hanno riacceso le riflessioni sui temi della salute pubblica e sulla necessità di un rilancio e di una valorizzazione del presidio saronnese. Punti condivisi anche dal segretario cittadino del Pd che con la propria presenza ha voluto proprio rimarcare la propria vicinanza: “Ogni volta che sul tema salute viene registrato un problema o una criticità noi siamo dalla parte del cittadino. Servono prestazioni efficaci e gratuite. Negli ultimi anni la sanità si è spostata sul privato con la conseguenza che molti cittadini hanno rinunciato anche a curarsi proprio per problemi di soldi”

Un’attenzione declinata non solo in linea generale ma anche nello specifico caso saronnese: “Il problema del presidio di Saronno c’è da anni. Ci aspettiamo che alle promesse seguano dei fatti. Abbiamo interesse che le dichiarazioni di Monti e degli altri protagonisti si traducano in fatti concreti”