CESATE – La Croce Viola di Cesate cerca nuovi volontari soccorritori.

Sono, infatti, necessarie nuove reclute che desiderino dedicare tempo ed energie a bordo delle ambulanze. In questo periodo di pandemia, gli operatori sanitari e il personale volontario ha avuto fondamentale importanza nell’assistenza e nell’aiuto fornito alla popolazione.

Croce Viola Cesate, ora, invita i cittadini interessati a partecipare al corso di formazione e addestramento per assistere chiunque fosse coinvolto in un’emergenza.

Per gli interessati, Croce Viola mette a disposizione due vie di contatto: per ricevere informazioni, sarà utile chiamare il numero telefonico 0299067120 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

