MONTJOVET – Batosta per la Caronnese nel turno infrasettimanale del campionato di serie D. Oggi pomeriggio in Valle d’Aosta, i padroni di casa del Pont Donnaz si sono sbarazzati dei rossoblù con due gol per tempo, interrompendo dunque bruscamente la serie positiva della formazione di mister Roberto Gatti, che durava da cinque turni. Riprende dunque quota la matricola aostana mentre la Caronnese lascia il terzo posto in classifica.

La cronaca – Nel primo termpo passano subito i locali, rete di Masini al 3′. Per la Caronnese neppure il tempo di riorganizzare le idee, al 8′ il raddoppio del Pont Donnaz con Gambino. Nella ripresa la Caronnese cerca di avanzare il baricentro ma viene subito punita dal Pont Donnaz, con la doppietta dello scatenato Lauria, a segno al 12′ ed al 16′. Risultato, in questa terza giornata di ritorno, che spinge la formazione della Valle a scavalcare in graduatoria proprio la Caronnese. Classifica (primi posti): Gozzano 49 punti, Castellanzese e Bra 43, Pont Donnaz 38, Caronnese 37, Sanremese 36.

(foto archivio)

24022021