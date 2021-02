SARONNO – “Questa seconda chiusura ci sta spegnando, ci richiede una maggiore resilienza. Credo che la cultura in generale, e il teatro in particolare, abbia proprio il compito di aiutarci a superare questo momento tramite un profondo rinnovamento”

Questo è il focus dell’intervento dell’assessore alla Cultura Laura Succi che lunedì sera ha partecipato all’iniziativa ”Facciamo luce sul teatro”, a cui ha contribuito anche IlSaronno.

”Fare cultura in questo periodo è veramente difficile perché noi siamo nella situazione di dover essere la voce di tutta la nostra città e del pubblico, ci sentiamo carichi di questo compito. Certo si fanno attività online, ma la gente segue queste attività essenzialmente per necessità perché vuol tenere viva questa fiammella. Del resto il racconto e la cultura ci danno le risorse per andare avanti. Noi siamo cambiati, il mondo è cambiato, non si torna indietro e credo che ci si aspetti che la cultura offra gli strumenti per andare avanti, modificandosi e cambiando come è avvenuto in molti altri momenti della storia”.

E conclude: ”Porto anche il saluto dell’Amministrazione, la condivisione di questa situazione e soprattutto la spinta a riprenderci quest’anima che ci manca”.

Giulia Maletta