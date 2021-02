SARONNO / LIMBIATE – Mentre in zona, e non solo, i casi positivi al coronavirus purtroppo tornano ad aumentare, le forze dell’ordine incrementano i controlli del rispetto delle regole sanitarie. A Limbiate la polizia locale ha trovato ben 40 giovani assembrati davanti a un centro commerciale e sono scattate le multe.

E il sindaco saronnese Augusto Airoldi ha sgridato i concittadini per le scene degli ultimi giorni, con tantissime persone in centro; e non ha nascosto il suo pessimismo sull’andatamento dei contagi nelle prossime settimane.

Odore di gas sulle scale di un condominio di via Miola a Saronno: i vigili del fuoco scoprono la perdita.

Ieri ospite all’Arena biancoceleste è stato Alessandro Fagioli, ex sindaco e consigliere comunale della Lega. Un’intervista che arriva a cavallo di due consigli comunali con punti cruciali per lo sviluppo della città, dopo che dell’area stazione oggi nell’assemblea civica si parlerà infatti del recupero del comparto dell’ex Parma.

