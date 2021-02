MILANO – Dati ancora pesanti per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, anche oggi come ieri ne sono stati scoperti oltre quattromila. Per la precisione, i positivi registrati sabato sono stati 4.191, su 45.865 tamponi eseguiti. Sono stati occupati altri +19 posti nelle terapie intensive negli ospedali ed i decessi sono stati +49 (ieri erano stati +48).

– i nuovi casi positivi: 4.191

– i guariti e dimessi: +1.695

– in terapia intensiva: 435 +19

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.062 +28

– i decessi: + 49 (totale in Lombardia: 28.324).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: opere di sanificazione in centro a Saronno)

27022021