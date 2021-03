CARONNO PERTUSELLA – La rsa Corte Cova di Caronno Pertusella ha compiuto 14 anni: per la residenza anziani “una festa diversa da tutte quelle passate, ma che ha comunque donato a ospiti e personale sorrisi, spensieratezza e allegria, tra musica e canti in completa sicurezza” spiegano i responsabili della struttura di via Trieste con riferimento alle celebrazioni dello scorso fine settimana, nel segno del distanziamento e del rispetto delle norme anti-covid.

Per l’occasione presenti anche il sindaco di Caronno, Marco Giudici, e il parroco don Franco Santambrogio. E in videochiamata la presidente di Proges, società che gestisce la rsa: Michela Bolondi ha rinnovato gli auguri esprimendo la sua vicinanza e i complimenti per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata durante quest’anno così complesso e difficile.

(foto: alcuni momenti della festa, presente anche il sindaco Marco Giudici)

01032021