SARONNO – Qual è l’impatto dei social network sulle nostre vite? Chi raccoglie i nostri dati, e che uso ne fa? Chi gestisce i social può influenzare gli andamenti politici?

Di questo e di altri temi che riguardano la sicurezza digitale La Rete parlerà con Giulia Pastorella: esperta di cybersecurity e data policy, scelta nel 2016 da Forbes tra i 30 under 30 più influenti nel mondo in Law and Policy, indicata nel 2018 come una delle 150 donne da seguire in Italia su innovazione e digitale, attualmente responsabile Innovazione e Digitale per Azione.

L’appuntamento è per lunedì 1 marzo alle ore 21, per la diretta sul nostro account Instagram: https://instagram.com/laretesaronno?igshid=rn5aav0h4zyr . o su Facebook (@laretesaronno)!!

La Rete è un’iniziativa che ha un triplice obiettivo fondante: condividere conoscenze teoriche e pratiche tramite l’organizzazione di dibattiti, conferenze e laboratori interattivi con la preziosa partecipazione di esperti e professionisti; creare un luogo (per il momento, virtuale) in cui coltivare la passione per il dialogo e sviluppare senso critico, partecipazione sociale e capacità personali; da ultimo, creare una rete di conoscenze interpersonali che sia in grado di porsi questioni e cercare soluzioni sul passato, il presente ed il futuro tanto di temi relativi al nostro territorio quanto a dinamiche e processi di più larga portata.

“Seguiteci sui social (@laretesaronno su Instagram e La Rete Saronno su Facebook) per tenervi aggiornati sui nostri progetti e per mettervi in gioco in prima persona, incominciare a conoscerci e proporre idee e suggerimenti!”