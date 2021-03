BOLLATE – L’impegno a vaccinare tutti bollatesi con priorità rispetto al resto dei Comuni lombardi. È questa la richiesta contenuta nella lettera inviata dal sindaco di Bollate Francesco Vassallo al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana con l’obiettivo di tutelare i suoi cittadini che in queste settimane hanno subito la zona rossa, ma anche per contenere sempre più attivamente la diffusione del virus. Pur riconoscendo “il grande sforzo organizzativo che lei e suoi collaboratori, unitamente ad Ats Milano e Asst Rhodense, avete messo in campo per dare priorità alle vaccinazioni del personale scolastico operante a Bollate – scrive il sindaco – ora le chiedo la cortesia di intervenire nuovamente”. E di intervenire proprio nel territorio cui è stato chiesto un grande sacrificio con la zona rossa delle scorse settimane. “I bollatesi mi chiedono – prosegue Vassallo – i motivi per cui alcuni comuni della fascia bresciana e bergamasca e le comunità di Mede e Viggiù siano stati individuati quali territori “prioritari” per la vaccinazione mentre la città di Bollate sia stata esclusa da tale attività. A queste domande devo dare risposta”.

E al proposito Vassallo sottolinea che i bollatesi si sono anche mobilitati con azioni spontanee: da un lato una raccolta firme su change.org (http://chng.it/hQk8pcW8) sul tema: Vaccinazione prioritaria Covid-19 a tutti i Comuni in zona rossa” che ha raggiunto quasi 1.000 adesioni; dall’altro, l’iniziativa di un gruppo di cittadini di invio massivo e costante di email all’indirizzo di Fontana con la richiesta di dare priorità alla campagna vaccinale anche per il territorio di Bollate, esattamente come a Mede e Viggiù.

Malgrado la piena consapevolezza della scarsa disponibilità di vaccini su tutto il territorio nazionale, il sindaco di Bollate Francesco Vassallo conclude sostenendo l’importanza di un segnale di Regione ai suoi cittadini attraverso “un impegno concreto a vaccinare con priorità i bollatesi rispetto al resto del territorio, appena le disponibilità di vaccini lo consentiranno”.

02032021