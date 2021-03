Domani l’ultimo saluto a Francesco Balossi, volto storico del coro Alpe

SARONNO – Si terrà domani alle 11 alla chiesa di San Francesco il funerale di Francesco Balossi storico presidente del Coro Alpe, compagine canora saronnese che recentemente è stata protagonista di una riuscita raccolta fondi per l’ospedale di Saronno.

“Negli ultimi anni – lo ricordano i membri del gruppo – aveva dovuto assentarsi per “problemi fisici” ma al coro finché le forze lo hanno sostenuto ha dato l’anima e forse di più. Era sempre presente, sempre disponibile. Non si risparmiava per niente.Era un uomo timido e mite che ha dato molto”. Ad aggiungere rammarico alla dipartità l’impossibilità per il coro Alpe di presentarsi al completo alle esequie per le norme covid relative alla zona arancione che consento di partecipare alle cerimonie funebri solo ai familiari fino al secondo grado.

In questi giorni i membri del coro si sono stretti intorno alla moglie e ai due figli per aver sentire l’affetto e la vicinanza della comunità in un momento così difficile.

(foto: Francesco Balossi con il coro Alpe)