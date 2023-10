SARONNO – Il coro Alpe dedica una serata ai fedeli per la celebrazione di San Francesco. Sabato 7 ottobre, lo storico coro saronnese dà un doppio appuntamento ai cittadini della città degli amaretti: il primo appuntamento è fissato per le 20.40, quando il coro animerà la messa nella chiesa di San Francesco; a seguire sarà dato il via al concerto del gruppo canoro che, come ogni anno, rinnova la rassegna dedicata a San Francesco.

A dirigere, sarà il maestro Dino Carugati.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione