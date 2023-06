x x

SARONNO – In occasione della festa di San Pietro e Paolo, Saronno sarà coinvolta da una giornata di musica: il coro Alpe, con il patrocinio del comune di Saronno e in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso Risorto, organizza una maratona corale.

L’inizio è fissato per le 20.30 in piazzale Santuario, dove il coro Alpe si esibirà diretto dal maestro Dino Carugati. La maratona si sposterà alle 21.15 in piazza San Francesco, dove il coro Alpe passerà il testimone al gruppo vocale San Bernardo, accompagnato dall’organo positivo di Mattia Marelli.

Ultimo appuntamento della serata alle 22 nella chiesa Prepositurale, dove si esibirà il coro della comunità pastorale, accompagnato all’organo da Gabriele Ceriani e sotto la direzione di Chiara Caronni. Tutta la giornata è accessibile liberamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

