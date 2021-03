SARONNO – “Con piacere e un pizzico di orgoglio abbiamo appreso che sta prendendo forma la nuova scuola Rodari, collocata presso il quartiere Prealpi”.

Inizia così la nota dell’ex assessore all’Urbanistica Lucia Castelli in merito all’atteso intervento di via Toti.

Nel maggio 2020 la città di Saronno è riuscita ad ottenere un finanziamento a fondo perduto di 4 milioni di euro dal Ministero. E’ stato dunque premiato lo sforzo della Giunta Fagioli che nel corso della sua amministrazione ha sempre fatto suo il dovere di ogni amministrazione pubblica di prestare particolare attenzione ai giovani cittadini ed ai luoghi in cui essi vivono.

In particolare la scuola Rodari si è mostrata fin da subito bisognosa di frequenti ed importanti manutenzioni, che non permettevano di garantire a lungo una buona qualità dell’edificio scolastico. L’unica soluzione che l’amministrazione Fagioli ha ritenuto in grado di eliminare i numerosi problemi strutturali dell’esistente è stata quella di progettare e realizzare un nuovo edificio scolastico, usufruendo di fondi pubblici.

Ed oggi siamo dunque giunti alla progettazione della nuova scuola Rodari che vuole essere un edificio all’avanguardia dove gli alunni avranno a disposizione gli strumenti utili alla loro buona formazione”.

06032021