Ubriaca in centro a Lomazzo: donna finisce all’ospedale

LOMAZZO – Malore in via Como in centro a Lomazzo dove ieri pomeriggio alle 16.40 sono accorsi sia i carabinieri, sul posto una pattuglia della Compagnia di Cantù, che una ambulanza della Croce rossa del comitato locale. Il tutto dopo la segnalazioni di alcuni passanti, che avevano indicato la presenza di una donna “in difficoltà”. La diagnosi da parte dei soccorritori è stata che la cittadina aveva bevuto troppo alcol, sarebbe stata infatti alle prese con uno stato di intossicazione etilica.

Situazione piuttosto seria, considerato che dopo i primi soccorsi offerti sul posto, la decisione è stata quella di trasportarla con l’autolettiga all’ospedale di Cantù, dove è stata sottoposta alle cure ed alle verifiche mediche del caso, per avere un completo quadro clinico. Non è comunque apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed il relativo personale durante un precedente intervento per una emergenza sanitaria)

07032021