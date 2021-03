VARESE – Balzo dei contagi in Brianza, il dato registrato oggi è il terzo peggiore fra le province della Lombardia, +750 casi positivi al coronavirus. Nel Varesotto +349 e nel Comasco +378, secondo i dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno dalla Regione.

I nuovi casi, provincia per provincia:

Milano: 1.426

Bergamo: 438

Brescia: 869

Como: 378

Cremona: 332

Lecco: 246

Lodi: 84

Mantova: 326

Monza e Brianza: 750

Pavia: 421

Sondrio: 90

Varese: 349.

I dati di oggi dei nuovi contagi da coronavirus, in Lombardia, restano molto negativi, in linea con quelli che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Per la giornata odierna Regione Lombardia comunicati +5.809 casi con un tasso di positività sui tamponi effettuati del 9.8 per cento (ieri erano stati rispettivamente 6.262 e 10.4 per cento). Oggi i decessi sono stati +66 (ieri erano stati 89). Complessivamente i decessi dall’inizio della pandemia, in territorio lombardo, hanno raggiunti i 29.159.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

13032021