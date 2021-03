SARONNO – “Raccogliendo l’invito della Rete Nazionale Scuola in Presenza – che per domenica 21 marzo sta organizzando eventi in numerose città italiane – anche a Saronno si terrà una manifestazione statica e distanziata in piazza Libertà, dalle 16 alle 18”.

Inizia così la nota degli organizzatori che spiegano le motivazioni e come sarà organizzata l’iniziativa.

“L’idea nasce da numerosi comitati e gruppi di genitori, che si sono per la prima volta riuniti – spontaneamente e senza alcuna bandiera politica – per chiedere che i loro figli tornino ad avere l’ istruzione a cui hanno diritto, per chiedere la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, convinti che bambini e ragazzi abbiano pagato un tributo enorme e troppo pesante per le loro spalle a questa pandemia e che solo una scuola in presenza possa assolvere alla propria funzione educativa e di inclusione sociale, oltre ad uno sviluppo armonico della personalità e delle potenzialità dei nostri giovani.

Domenica 21 marzo importanti presidi saranno organizzati in Piazza Duomo a Milano, a Varese ai Giardini Estensi, a Busto Arsizio, a Como in Piazza Cavour – solo per citare alcuni luoghi a noi vicini – ma crediamo che noi abitanti di una città con una forte vocazione scolastica come Saronno non possiamo non far sentire la nostra voce ed il nostro disappunto, pur rispettando le drastiche misure prese ancora una volta dal Governo.

Fortissima è la delusione di tanti genitori per l’ultima decisone presa di penalizzare anche i bambini più piccoli della Scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia e dei Nidi, che con immenso sforzo di tutto il personale docente e scolastico, delle famiglie e soprattutto dei bambini stessi – ormai abituati a portare la mascherina per otto ore al giorno – eravamo riusciti a preservare anche nella forte ondata di novembre, che così duramente ha colpito il nostro territorio.

Non dimentichiamo però gli studenti delle scuole superiori, che da settembre hanno frequentato complessivamente solo poche settimane di lezioni in presenza e più di tutti stanno soffrendo la ripercussione psicologica della mancanza di socialità e di vita di comunità. La chiusura della scuola oggi crea un danno al domani di un’intera generazione.

Affinché la manifestazione si svolga nella massima serenità e nel pieno rispetto delle normative vigenti, chi desidera partecipare è vivamente pregato di segnalare la propria presenza sulla pagina Facebook dell’evento “Manifestazione nazionale della rete nazionale scuole in presenza Saronno”. Essendo il diritto a manifestare garantito anche in Zona rossa, chi vuole intervenire lo potrà fare anche dai comuni limitrofi, sempre con autocertificazione.

La partecipazione sarà statica, pertanto ogni partecipante o nucleo familiare dovrà collocarsi in una posizione atta al distanziamento, e mantenerla per il tempo della propria presenza. Se dovessero verificarsi problemi di capienza o distanziamento, sarà richiesto ad alcuni tra i presenti di allontanarsi. Rimangono valide tutte le misure di prevenzione Covid: mascherine obbligatorie, distanziamento e sanificazione di eventuale materiale che dovesse essere toccato da più persone. Qualsiasi variazione sarà comunicata con tempestività nell’evento Facebook.

Gli hashtag per cartelli da esporre saranno: #torniAMOascuola #lascuolaAscuola #scuolaéfuturo #dimenticatiAdistanza

Le organizzatrici Francesca Marchetti – Sara Roccabruna