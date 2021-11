x

SARONNO – E’ stata fissata quasi un mese fa è stata annunciata con volantini, campagne social e persino un maxi striscione sul Municipio: è si terrà la prima manifestazione no green pass di Saronno.

Qui la diretta de ilSaronno

Sulla manifestazione è intervenuto in diverse circostanze anche il primo cittadino Augusto Airoldi. L’ultimo intervento venerdì sera quando il primo cittadino ha reso noto di aver inviato una lettera “per invitarli all’applicazione delle regole stringenti che il Ministro dell’Interno ha emanato per le autorità responsabili dell’ordine pubblico, che sono le uniche in grado, per legge, di regolamentare e gestire la sicurezza di queste manifestazioni“.

Non solo il primo cittadino ha rimarcato come “Con la collaborazione della polizia locale, ho anche presentato concreti suggerimenti per rendere il meno pesante possibile l’impatto sulla città, che purtroppo ha già spesso vissuto disagi per l’ordine e che, da giorni, sperimenta una progressiva crescita dei contagi”.

13112021