SARONNO – Sabato pomeriggio in centro a Saronno è annunciata la manifestazione “no green pass” degli anarchici, contro questo genere di eventi non si è solo registrata la ferma presa di posizione del sindaco saronnese Augusto Airoldi, ma si registra anche quella della parlamentare del territorio, Maria Chiara Gadda di Italia viva: “Una perdita del 30 per cento del fatturato stimata da Confcommercio a causa dei cortei e delle proteste no green pass che ormai ogni fine settimana bloccano le città. Posto che in democrazia esiste certamente il diritto a manifestare (anche se certe immagini con bare o abbigliamento da lager nazista permettetemi di dire che sono inaccettabili e offensive, insieme agli episodi di violenza che si sono verificati), non si deve però scordare che la nostra Costituzione parla in modo molto chiaro dell’equilibrio tra libertà individuale e interesse collettivo. Prima di tutto rispetto alla salute, perché questi atteggiamenti negazionisti rischiano di mettere a rischio tanti cittadini a partire dai più fragili”.

Prosegue Gadda: “E poi forse questi manifestanti dovrebbero avere rispetto dei tanti settori come il commercio che dopo questa terribile pandemia stanno provando a rimettersi in piedi. Dietro ogni saracinesca di un negozio ci sono famiglie, c’è il futuro dei giovani, ci sono sacrifici e speranze. Danneggiare le imprese vuol dire danneggiare il Paese. Oltre alle idee chi scende in piazza manifesti anche senso di responsabilità e pudore”.

(foto: un precedente corteo anarchici in città)

12112021