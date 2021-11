x

x

SARONNO – Ieri Saronno si è svegliata piena di scritte no vax, sui muri del centro storico e davanti alla stazione centrale. Un blitz notturno che non è passato inosservato ai cittadini ed anzi ha creato grande scalpore.

A Saronno nella centralissima piazza Libertà si è quindi tenuto il presidio no green pass promosso tramite il tam tam sui social network dal Collettivo Adespota, vi hanno partecipato una sessantina di persone.

L’appello è stato lanciato questa sera tramite i social network ed il profilo “Angelo dei fiori”: da giovedì non si trova più il fiorista di Uboldo, Angelo Ceriani.

Lo scorso giovedì col suo furgone è stato visto in centro ad Origgio, nei pressi di Banco Desio, e poi di lui si sono perse le tracce: i famigliari si sono rivolti ai carabinieri della Compagnia di Saronno ed hanno presentato denuncia di scomparsa, non riuscendo in alcun modo a rintracciarlo. “Chiunque lo abbia visto si rivolga urgentemente alle forze dell’ordine – l’appello dei famigliari – A Origgio è andato con un furgone bianco Mercedes Vito con targa CK699EG“.

Volley, luci e ombre in serie B per le formazioni della zona. Netta vittoria per Caronno Pertusella.

Mentre per la Pallavolo Saronno ieri sera è giunta una netta sconfitta.

14112021