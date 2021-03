CARONNO PERTUSELLA – Conclusa la prima fase di campionato in testa alla classifica con 6 vittorie su 6 e 17 punti conquistati, la Rossella ETS Caronno Pertusella guarda con fiducia al prossimo capitolo di serie B. Gia quest’oggi alle 18:30 i gialloblù sono pronti a dare il via alla seconda fase di serie B dopo aver conosciuto i propri avversari.

Gli uomini di Claudio Gervasoni affronteranno Il Viaggiator Goloso Milano (formazione giovanile del Consorzio Vero Volley) e la squadra sarda della VBA Olimpia Sant’Antioco. Da sciogliere dei dubbi in merito proprio alla trasferta in Sardegna, programmata per il 3 aprile.

Christian Solinas, governatore della Sardegna, ha infatti firmato una nuova ordinanza secondo la quale i non residenti potranno entrare nella regione solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. In ogni caso dovranno presentare un certificato di vaccinazione o l’esito negativo di un tampone.

Il calendario completo della seconda fase:

– Caronno-Milano, 20 marzo alle ore 18:30;

– Riposo, 28 marzo;

– Sant’Antioco-Caronno, 3 aprile alle ore 15:30;

– Milano-Caronno, 10 aprile alle ore 21:00;

– Riposo, 17 aprile;

– Caronno-Sant’Antioco, 24 aprile alle ore 18:30.