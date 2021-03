CARONNO PERTUSELLA – L’Amministrazione ha presentato, anche con una segnalazione sull’app Municipium il progetto “Dad – Servizio di attivazione sim per famiglie in difficoltà”.

In cosa consiste? Lo spiegano direttamente dal palazzo comunale,

Al fine di poter svolgere la didattica a distanza in modo proficuo l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’istituto comprensivo “De Gasperi” e la protezione Civile, ha attivato un servizio di fornitura di connettività via Sim per le famiglie che presentano difficoltà ad attivare connessione. Le famiglie che ne avranno necessità dovranno contattare direttamente la scuola e fornire i dati richiesti. Successivamente la protezione civile trasmetterà i nominativi all’esercizio commerciale CrociComputer che attiverà le tessere alla presenza dell’intestatario.

Una soluzione per permettere agli alunni caronnesi di seguire le lezioni a distanza con meno difficoltà.

Un tema quello della didattica a distanza e delle difficoltà legate alla sua esecuzione su cui la comunità caronnese ha discusso molto nelle ultime ore anche partendo dal flashmob organizzato domenica alla scuola di Bariola.