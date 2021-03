ROVELLO PORRO – A partire da lunedì 26 aprile a Rovello Porro saranno introdotte due importanti novità che riguardano la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Varierà infatti il calendario di raccolta: i giorni di ritiro settimanale passeranno infatti da tre a due e questo permetterà di diminuire la permanenza dei rifiuti sulle strade, garantendo una gestione più equilibrata e consona al corretto avvio a recupero.

In particolare:

LUNEDI’ – saranno raccolti umido, plastica e vetro/lattine

GIOVEDI’ – saranno raccolti umido, secco indifferenziato e carta/cartone

Non cambieranno le regole della raccolta differenziata. In caso di dubbi si ricorda che è possibile consultare “dove lo butto”, la pratica funzione disponibile sia sul sito internet

La seconda novità riguarda il nuovo piano di spazzamento delle strade, che sarà ottimizzato e potenziato per garantire la massima attenzione al mantenimento del decoro del paese. Contestualmente varierà la segnaletica dei divieti di sosta per la pulizia delle strade, adeguandosi ai nuovi giorni di spazzamento.

La nuova articolazione del servizio di raccolta porta-porta e di spazzamento meccanizzato contribuisce al miglioramento della pulizia del territorio e del decoro urbano, nonché alla riduzione delle emissioni inquinanti.

“Questi cambiamenti – spiega il Presidente di Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni – si inseriscono in piano più ampio di miglioramento dei servizi di igiene urbana per i cittadini dei nostri Comuni e, nonostante il periodo di emergenza, l’attenzione sui rifiuti e sulla

raccolta differenziata rimane sempre molto alta”.

Per informazioni, è attivo il servizio clienti al numero 800.445964 e l’indirizzo mail [email protected]