SARONNO – “Un papà saronnese che portava i figli al parco di via Manzoni e via Roma domenica 28 marzo 2021 ci ha inviato una foto di una delle due altalene. La foto ritrae l’altalena avvolta intorno al palo che la regge, chiusa con fili di ferro per evitare che i bambini le possano utilizzare. Misura draconiana che riteniamo da censurare se vogliamo definirci un Paese normale”.

Inizia così la nota di Angelo Veronesi, vice segretario della Lega di Saronno che affronta il tema dei parchi pubblici in città,

Riteniamo inoltre il fatto assurdo dato che non ci sono ordinanze in merito alla chiusura dei parchi. Chi è il responsabile di questa chiusura draconiana? Abbiamo prontamente informato i nostri parlamentari e chiediamo chiarimenti al sindaco Airoldi.

Infatti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) in vigore fino al 6 aprile stabilisce che i parchi giochi sono aperti, compresi i giochi per i minori. I giochi per i minori erano stati chiusi solo per qualche giorno a seguito dell’ordinanza della Regione Lombardia che istituiva la zona arancio rafforzato, che ormai è scaduta essendo da tempo la Lombardia in zona rossa.

Abbiamo poi ricevuto altre segnalazioni di mamme e papà in merito alla fruibilità dei giochi dei bambini. Abbiamo controllato ed almeno presso i parchi di via Manzoni-via Roma e di via Carlo Porta sono esposti cartelli in cui si indica che i giochi sono solo per minori differentemente abili, in difformità a quanto è scritto nel Dpcm in vigore.

Vista la solerzia draconiana avvenuta contro i bambini e le loro famiglie, senza nemmeno esserci una ordinanza scritta, ci chiediamo se si adotteranno misure draconiane ed arbitrarie dello stesso tipo anche contro gli spacciatori che siedono sulle panchine. Mi dispiace constatare che questa amministrazione si muova con solerzia solo contro le famiglie”.

30032021