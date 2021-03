Allerta meteo: caldo quasi estivo, e rischio incendi

SARONNO / GROANE / TRADATE – “Sulla Lombardia si sta affermando un vasto campo di alta pressione. Nei prossimi giorni sono attese quindi condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione debole e temperature in aumento, quest’ultime con punte fino a 25-26 gradi in pianura, mercoledì 31. Da venerdì 2 aprile sarà possibile un cambiamento della circolazione atmosferica per l’avvicinamento di una bassa pressione dalla Penisola Iberica, di conseguenza con maggiore nuvolosità e progressivo aumento della probabilità di precipitazioni”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Per la giornata odierna previsto tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; venti deboli, presenza di rinforzi di brezza principalmente nelle ore centrali della giornata. Temperature in aumento. “Il grado di pericolo incendi è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale, in particolare per quanto riguarda la componente del combustibile fine: alto su fascia pedemontana, fascia prealpina, Valcamonica, Garda e Appennino pavese; da medio a localmente alto su Valchiavenna, Alpi centrali e pianura occidentale, basso altrove” rilevano dal servizio meteo.

