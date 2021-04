GERENZANO – “Il Comune di Gerenzano ha aderito all’iniziativa nazionale organizzata per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, illuminando di blu il nostro Palazzo municipale”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica gerenzanese.

“La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorre il 2 aprile – spiegano dal Comune – L’Associazione nazionale comuni italiani accoglie l’appello del presidente della Fondazione italiana per l’autismo e invita tutti i Comuni ad illuminare di blu le facciate dei palazzi dei municipi italiani al fine di manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia. Il colore blu è stato scelto per “identificare” le diverse iniziative svolte da istituzioni e associazioni in questa occasione”. Anche Gerenzano, dunque, ha voluto dare il suo contributo a questa iniziativa.