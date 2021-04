MILANO – Oggi, in Lombardia, sono stati rilevati 841 nuovi positivi a fronte 10.467 tamponi effettuati (8%). I guariti/dimessi sono 11.520.

Buone notizie coinvolgono i dati delle terapie intensive, che registrano un calo di 13 unità; aumentano, però, i dati delle subintensive, +17.

Sempre alti, ma in calo, i dati dei decessi: oggi sono 53 i decessi registrati, ieri superavano le 80 unità.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 10.467 (di cui 7.685 molecolari e 2.782 antigenici) totale complessivo: 8.413.420

– i nuovi casi positivi: 841 (di cui 24 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 638.279 (+11.520), di cui 5.099 dimessi e 633.180 guariti

– in terapia intensiva: 845 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.643 (+17)

– i decessi, totale complessivo: 31.264 (+53)