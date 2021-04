Uboldo, gli incivili sono tornati a Cascina Soccorso

UBOLDO – Gli incivili sono ritornati alla periferia di Uboldo ed in particolare nella zona della Cascina Soccorso dove già in passato erano stati trovati rifiuti abbandonati e piccole discariche. In questo caso la segnalazione giunge dai social (foto, una immagine pubblica su Facebook), chi è andato da quelle parti a passeggiare non ha potuto non notare il brutto spettacolo di alcuni sacchi neri con rifiuti indifferenziati buttiati in un terreno agricolo; in un altro terreno altri sacchi e sacchetti anch’essi contenenti immondizia varia. Lasciati da chi ci ha messo anche un certo impegno, inoltrandosi di alcuni metri nei campi, dove sono stati abbandonati i rifiuti. Il tutto da parte di chi, evidentemente, non vuole rispettare le norme della raccolta differenziata e non trova di meglio che lasciare la propria immondizia nel verde.

La polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio compie periodici controlli, ma cogliere sul fatto i responsabili di questi scarichi non è mai facile.

07042021