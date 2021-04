Tartaruga smarrita a Cassina Ferrara: aiutiamo a cercala

SARONNO – “Smarrita sabato 3 aprile a Saronno, in zona Cassina Ferrara, dalle parti di via Busnelli, viale Caio Giulio Cesare, via Pastore e via Einstein. Se la vedete in giro, i padroni non sanno se sia stata portata via o meno, chiamate subito il numero telefonico 3487558064″. Questo l’appello lanciato dai volontari della sezione varesotto dell’Enpa, l’Ente protezione animali che ha sede in città.

La tartaruga è un esemplare di testuggine di terra o testuggine di Herman, la Hermanni Hermanni che costituisce la specie generalmente più facile da trovare nella zona: non è autoctona ma si è decisamente ben ambientata ed è presente in molto giardini. Con il caldo di fine marzo e dei primi di aprile molti esemplari, come questo, sono già usciti dal letargo.

Anche ilSaronno si unisce all’appello dei volontari Enpa e della proprietaria, perchè la tartaruga venga ritrovata al più presto.

(foto: la tartaruga che si è persa a Cassina Ferrara di Saronno)

07042021