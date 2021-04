SARONNO – Sono una trentina i commercianti saronnese che stamattina si sono recati a Varese per l’iniziativa “Voglio Vivere” organizzata da Federazione degli ambulanti (Fiva) provincia di Varese, sostenuta dalle cinque associazioni territoriali di Confcommercio e da tutte le federazioni provincial. “Vogliamo vivere” è il grido di richiamo che partire oggi da piazza Monte Grappa a Varese.

In uno dei luoghi simbolo del Varesotto, il mondo del commercio, massacrato dai lockdown e da ristori e sostegni «ridicoli» la manifestazione consegnerà le sue richieste nelle mani dei politici eletti sul nostro territorio per rappresentarci in Parlamento, ma anche in Regione e in Europa.

A rappresentare il commercio saronnese i vertici di Confcommercio a partire dal presidente Andrea Busnelli che ieri sera a ilSaronno ha spiegato in un’intervista le motivazioni della manifestazione che “non vuole essere una protesta ma una richiesta di provvedimenti concreti e sostegno per una ripartenza assolutamente indispensabile per un settore in difficoltà”.